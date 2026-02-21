BBB 26: Maxiane chora e acusa Ana Paula de zombar de maquiagem
Sister relata ofensa a aliados; vídeo nas redes mostra fala diferente da jornalista
No sábado (21), uma conversa no BBB 26 mobilizou participantes após Maxiane chorar ao lado de Marciele e Alberto Cowboy e acusar Ana Paula Renault de ter zombado de sua maquiagem.
A declaração ocorreu horas depois de uma troca de provocações entre as duas, antes da Prova do Anjo.
Ao relatar o episódio, Maxiane associou o comentário ao trabalho que desenvolve fora da casa.
“A maquiagem mudou minha vida.
É a minha fonte de renda, sou muito grata a maquiagem.
Meus vídeos fizeram eu ganhar melhor, sustentar meu filho”, afirmou, emocionada.