Sister relata ofensa a aliados; vídeo nas redes mostra fala diferente da jornalista

BBB 26: Maxiane chora e acusa Ana Paula de zombar de maquiagem

No sábado (21), uma conversa no BBB 26 mobilizou participantes após Maxiane chorar ao lado de Marciele e Alberto Cowboy e acusar Ana Paula Renault de ter zombado de sua maquiagem.

A declaração ocorreu horas depois de uma troca de provocações entre as duas, antes da Prova do Anjo.

Ao relatar o episódio, Maxiane associou o comentário ao trabalho que desenvolve fora da casa.

“A maquiagem mudou minha vida.

É a minha fonte de renda, sou muito grata a maquiagem.

Meus vídeos fizeram eu ganhar melhor, sustentar meu filho”, afirmou, emocionada.

