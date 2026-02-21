BBB 26: Maxiane expõe preocupação com o jogo: "Será que estou no caminho certo?"

Sister desabafou em conversa com Marciele e também reclamou das provocações de Ana Paula Renault

Na Telinha - 21 de fevereiro de 2026

Maxiane não esconde o quanto está preocupada com a sua permanência no BBB 26 desde as eliminações de Sarah Andrade e Marcelo.

Em conversa com Marciele, a influencer confessou à amiga que está em dúvida de sua própria conduta no jogo.

“Tenho ficado reflexiva em relação a mim mesma.

Será que estou fazendo a coisa certa?

Será que estou no caminho certo?

É uma pergunta muito difícil aqui dentro”, desabafou a ex-integrante da Casa de Vidro do Nordeste.

Leia conteúdo completo aqui.