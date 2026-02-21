BBB 26: Maxiane expõe preocupação com o jogo: "Será que estou no caminho certo?"
Sister desabafou em conversa com Marciele e também reclamou das provocações de Ana Paula Renault
Maxiane não esconde o quanto está preocupada com a sua permanência no BBB 26 desde as eliminações de Sarah Andrade e Marcelo.
Em conversa com Marciele, a influencer confessou à amiga que está em dúvida de sua própria conduta no jogo.
“Tenho ficado reflexiva em relação a mim mesma.
Será que estou fazendo a coisa certa?
Será que estou no caminho certo?
É uma pergunta muito difícil aqui dentro”, desabafou a ex-integrante da Casa de Vidro do Nordeste.