Confinadas comentam punição após sequência de discussões no reality

BBB 26: Solange Couto incentiva Ana Paula Renault a provocar Jordana

A manhã e a tarde deste sábado (21) foram marcadas por provocações e discussões no BBB 26.

Após a definição do Castigo do Monstro, Solange Couto questionou Ana Paula Renault sobre a possibilidade de ir até o local da punição para provocar Jordana.

“Ana Paula, tu não vai dar uma voltinha no monstro?”, perguntou Solange, em tom irônico.

A sister respondeu: “Na chuva não.

São quatro dias, Couto.

Quatro dias para gente ir lá encher o saco”, disse, com bom humor.

