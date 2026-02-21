BBB 26: Solange Couto incentiva Ana Paula Renault a provocar Jordana
Confinadas comentam punição após sequência de discussões no reality
A manhã e a tarde deste sábado (21) foram marcadas por provocações e discussões no BBB 26.
Após a definição do Castigo do Monstro, Solange Couto questionou Ana Paula Renault sobre a possibilidade de ir até o local da punição para provocar Jordana.
“Ana Paula, tu não vai dar uma voltinha no monstro?”, perguntou Solange, em tom irônico.
A sister respondeu: “Na chuva não.
São quatro dias, Couto.
Quatro dias para gente ir lá encher o saco”, disse, com bom humor.