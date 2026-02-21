Coração Acelerado: Agrado ajuda Naiane a reconquistar Mozão

Patricinha assume identidade da menina que ganhou o coração de João Raul

Na Telinha - 21 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) vai se passar por Diana, a menina por quem João Raul (Filipe Bragança) se apaixonou ainda criança.

Chantageada, Agrado (Isadora Cruz) é quem revela para a prima como foi que os dois se conheceram.

Durante uma discussão com a patricinha, Eduarda (Gabz) deixa escapar que a amiga é a garota predestinada ao Mozão do Brasil.

Quando percebe a besteira que fez, a atrapalhada tenta negar, mas deixa a influencer com a pulga atrás da orelha.

