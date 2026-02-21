Êta Mundo Melhor: Candinho flagra Dita com outro e enfrenta abalo após sacrifício

Casamento com Zulma para libertar cantora culmina em cena de ciúme em São Paulo

Na Telinha - 21 de fevereiro de 2026

O momento em que Candinho (Sergio Guizé) vê Dita (Jeniffer Nascimento) nos braços de Lourival (Sérgio Malheiros) marca uma virada em Êta Mundo Melhor.

A cena ocorre após o caipira ter se casado com Zulma (Heloisa Périssé) para garantir a libertação da cantora da prisão.

A decisão de Candinho foi tomada depois que Zulma condicionou a retirada da queixa ao casamento.

Com o acordo firmado, Dita deixou a cadeia.

Em seguida, optou por concentrar-se na carreira e afastar-se do envolvimento amoroso, com o objetivo de não prejudicar Candinho nem Samir (Davi Malizia).

Leia conteúdo completo aqui.