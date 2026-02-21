Êta Mundo Melhor: Dita dá um trato no vestido de noiva de Zulma
Cantora não consegue se controlar e acerta as contas com chantagista
Nas emoções finais de Êta Mundo Melhor, Dita (Jeniffer Nascimento) invade a prova do vestido de noiva de Zulma (Heloísa Périssé) e rasga a roupa da rival.
O motivo será a chantagem que a vilã fez, obrigando Candinho (Sergio Guizé) a se separar da mulher pra ficar com ela.
A diretora do orfanato acusou a cantora de sequestrar Samir (Davi Malizia), levando a amiga de Estela (Larissa Manoela) à prisão.
O único jeito de tirá-la de lá seria retirando a queixa sobre ela.