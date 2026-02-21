Homem arrota duas vezes e assusta repórter da Globo durante telejornal

Laura Cassano fazia uma entrada ao vivo direto da Vila Buarque, em São Paulo (SP), para o SP1

Na Telinha -
Homem arrota duas vezes e assusta repórter da Globo durante telejornal

A cobertura do Carnaval Globeleza segue rendendo momentos inusitados e inacreditáveis.

Neste sábado (21), durante uma entrada ao vivo da repórter Laura Cassano no SP1, um homem surpreendeu a jornalista ao arrotar duas vezes próximo ao seu ouvido.

Laura surgiu direto da Vila Buarque, na região central de São Paulo (SP), para falar sobre o bloco de rua Charanguinha do França, quando se assustou com a atitude do folião.

Leia também

No momento, Cassano chegou a olhar para atrás e a interromper a sua fala.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.