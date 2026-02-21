Homem arrota duas vezes e assusta repórter da Globo durante telejornal
Laura Cassano fazia uma entrada ao vivo direto da Vila Buarque, em São Paulo (SP), para o SP1
A cobertura do Carnaval Globeleza segue rendendo momentos inusitados e inacreditáveis.
Neste sábado (21), durante uma entrada ao vivo da repórter Laura Cassano no SP1, um homem surpreendeu a jornalista ao arrotar duas vezes próximo ao seu ouvido.
Laura surgiu direto da Vila Buarque, na região central de São Paulo (SP), para falar sobre o bloco de rua Charanguinha do França, quando se assustou com a atitude do folião.
No momento, Cassano chegou a olhar para atrás e a interromper a sua fala.