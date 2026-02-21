Três Graças: Bagdá se abala no enterro de Jorginho após assassinato na Chacrinha

Cerimônia reúne moradores e marca avanço de investigação sobre morte ligada a rapto

Na Telinha -
O enterro de Jorginho (Juliano Cazarré) reúne moradores da Chacrinha e expõe os desdobramentos do assassinato do ex-presidiário em Três Graças.

Entre os presentes, Bagdá (Xamã) aparece ao lado de Alemão (Lucas Righi) e Vandílson (Vinicius Teixeira), visivelmente impactado pela morte.

Jorginho é morto por Samira (Fernanda Vasconcellos) após tentar impedir que ela levasse a filha recém-nascida de Joélly (Alana Cabral).

A adolescente havia dado à luz em uma clínica clandestina.

Após o confronto, Samira consegue pegar a bebê e a entrega a Lena (Barbara Reis) e Herculano (Leandro Lima), que deixam o país.

