Três Graças: Jorginho desabafa antes de morrer: "Não fui merecedor"

Samira se aproveita do mal-estar do pai de Joélly para atacá-lo com uma seringa

Na Telinha - 21 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Jorginho (Juliano Cazarré) ameaça Samira (Fernanda Vasconcellos), mas se sente mal durante a discussão, perde as forças e acaba atingido com uma seringa em sua jugular.

Joélly (Alana Cabral) se envolve em um acidente de carro com Lena (Bárbara Reis), entra em trabalho de parto e será levada pela traficante para uma clínica clandestina.

