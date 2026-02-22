A decisão da produção que desesperou Milena no BBB 26

Milena ficou super nervosa dentro do BBB 26

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

Milena entrou em desespero no fim da tarde deste domingo (22) no BBB 26.

Uma decisão da produção fez a sister reclamar, gritar e ela chegou até a fazer voz chorosa enquanto estava deitada na cama, implorando para que parassem, enquanto era consolada pela aliada.

A situação começou quando a sister ainda estava sozinha no quarto e a produção do reality show decidiu começar com um som alta e música de rock hardcore.

Sem falar nada, Milena claramente não gostou da ideia e colocou um pano em seu rosto para tentar evitar o som.

Não satisfeita com isso, ela pegou um travesseiro e cobriu completamente o rosto, enquanto parecia nervosa.

