A decisão da produção que desesperou Milena no BBB 26
Milena ficou super nervosa dentro do BBB 26
Milena entrou em desespero no fim da tarde deste domingo (22) no BBB 26.
Uma decisão da produção fez a sister reclamar, gritar e ela chegou até a fazer voz chorosa enquanto estava deitada na cama, implorando para que parassem, enquanto era consolada pela aliada.
A situação começou quando a sister ainda estava sozinha no quarto e a produção do reality show decidiu começar com um som alta e música de rock hardcore.
Sem falar nada, Milena claramente não gostou da ideia e colocou um pano em seu rosto para tentar evitar o som.
Não satisfeita com isso, ela pegou um travesseiro e cobriu completamente o rosto, enquanto parecia nervosa.