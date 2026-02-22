A pergunta que fez Celso Portiolli alfinetar Bolsonaro no Passa ou Repassa
Apresentador relembrou fala do ex-presidente sobre virar jacaré após tomar vacina
Uma pergunta no Passa ou Repassa neste domingo (22) fez Celso Portiolli lembrar uma fala de Jair Bolsonaro, o que soou como uma alfinetada no ex-presidente da República.
O momento foi ao ar durante a competição de perguntas e respostas do Domingo Legal, no SBT.
Celso Portiolli perguntou aos participantes o que estuda a herpetologia.
Bianca Rinaldi afirmou ter um amigo médico que atua na área, sem saber que trata-se de um ramo da zoologia dedicado a répteis e anfíbios.