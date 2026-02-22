BBB 26: 5 vezes em que Solange Couto encarnou Dona Jura e provou que 'não é brinquedo não'

Atriz integra o Camarote do reality show da Globo

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

Alguns dias após a estreia do BBB 26, Solange Couto apostou que o público do reality show da Globo estava ansioso para ver a Dona Jura entrar em cena, se referindo à icônica personagem que ela interpretou na novela O Clone (2001).

No entanto, a atriz avisou que não iria comprar brigas sem motivo só para arranjar embates na casa: “Continuo sendo uma pessoa franca, só que hoje, com a maturidade, quando eu percebo que vai gerar uma discussão, eu dou meu jeito de sair.

Aqui precisa se posicionar, inclusive discutindo.

Não é gritando, é discutindo”.

