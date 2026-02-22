BBB 26: Alberto Cowboy vai ao Paredão e veta Chaiany da Prova Bate-Volta

Indicado pela casa, brother disputa Bate-Volta após usar poder para barrar sister

Alberto Cowboy foi o participante mais votado pela casa neste domingo (22) e está no Paredão do BBB 26.

Com direito a disputar a Prova Bate-Volta, ele utilizou um poder adquirido para vetar Chaiany da dinâmica, colocando a sister diretamente na berlinda.

Chaiany já estava no Paredão após o Duelo de Risco e, com a decisão de Alberto, ficou impedida de participar da prova que pode garantir permanência no jogo.

