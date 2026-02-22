BBB 26: Babu e Solange detonam Ana Paula: "Arrogância e soberba"
Jornalista foi alvo dos atores na tarde deste domingo (22)
No BBB 26, Babu Santana e Solange Couto detonaram Ana Paula Renault durante o Almoço do Anjo na tarde deste domingo (22).
A jornalista, que se estranhou com o ator após ser eliminada por ele na Prova do Anjo, se tornou alvo de críticas do ex-aliado.
“Declarei aliança com ela e ela cagou na minha cabeça!
Falei com a Ana Paula: ‘Vou morrer atirando com você’.
Pra ela olhar para mim e dizer: ‘Não tô nem aí, tô com ninguém’”, disparou Babu em desabafo na presença de Chaiany, Gabriela e Solange Couto.