BBB 26: Babu e Solange detonam Ana Paula: "Arrogância e soberba"

Jornalista foi alvo dos atores na tarde deste domingo (22)

Na Telinha -
BBB 26: Babu e Solange detonam Ana Paula: "Arrogância e soberba"

No BBB 26, Babu Santana e Solange Couto detonaram Ana Paula Renault durante o Almoço do Anjo na tarde deste domingo (22).

A jornalista, que se estranhou com o ator após ser eliminada por ele na Prova do Anjo, se tornou alvo de críticas do ex-aliado.

“Declarei aliança com ela e ela cagou na minha cabeça!

Leia também

Falei com a Ana Paula: ‘Vou morrer atirando com você’.

Pra ela olhar para mim e dizer: ‘Não tô nem aí, tô com ninguém’”, disparou Babu em desabafo na presença de Chaiany, Gabriela e Solange Couto.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.