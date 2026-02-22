BBB 26: Babu orienta Chaiany a não imunizar Samira e se exalta: "Jogo imundo"

Ator fez desabafo neste domingo (22) durante o Almoço do Anjo

Na Telinha -
BBB 26: Babu orienta Chaiany a não imunizar Samira e se exalta: "Jogo imundo"

No BBB 26, Babu Santana orientou Chaiany a não imunizar Samira.

Durante o Almoço do Anjo neste domingo (22), o ator se exaltou ao criticar o comportamento da atendente de bar, que, segundo ele, está sugerindo correr risco de ir para o paredão para receber o benefício da amiga.

“Achei feio essa atitude da Samira, de ficar te botando pilha de que ela ia pro paredão”, disparou Babu.

Leia também

“Eu não acho que foi assim”, defendeu Chaiany.

Ele então afirmou: “Não foi o c*cete.

Eu fui dormir já pensando nisso”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.