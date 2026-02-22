BBB 26: Babu orienta Chaiany a não imunizar Samira e se exalta: "Jogo imundo"

Ator fez desabafo neste domingo (22) durante o Almoço do Anjo

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

No BBB 26, Babu Santana orientou Chaiany a não imunizar Samira.

Durante o Almoço do Anjo neste domingo (22), o ator se exaltou ao criticar o comportamento da atendente de bar, que, segundo ele, está sugerindo correr risco de ir para o paredão para receber o benefício da amiga.

“Achei feio essa atitude da Samira, de ficar te botando pilha de que ela ia pro paredão”, disparou Babu.

“Eu não acho que foi assim”, defendeu Chaiany.

Ele então afirmou: “Não foi o c*cete.

Eu fui dormir já pensando nisso”.

Leia conteúdo completo aqui.