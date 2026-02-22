BBB 26: Chaiany choca ao mostrar que não sabe quem foi Rita Lee
Sister pediu show da cantora e se surpreendeu ao descobrir que ela já morreu
No BBB 26, Chaiany chocou os demais participantes ao demonstrar que não sabe quem foi Rita Lee (1947-2023).
A goiana sugeriu que a cantora fizesse um show no programa, ignorando o fato de a Rainha do Rock já ter morrido.
O comentário veio em conversa com Babu Santana e Samira.
“Rita Lee não morreu não”, defendeu Chaiany, chocada com a informação dada pelos dois.