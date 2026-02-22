BBB 26: Chaiany muda de opinião e dá o anjo para Gabriela
Mudança de decisão ocorreu após Almoço do Anjo e gerou críticas na casa
A dinâmica do Anjo no BBB 26 provocou novos conflitos neste domingo (22).
Chaiany entregou o colar da imunidade a Gabriela, garantindo que a participante não possa ser indicada ao Paredão pelo líder nem votada pela casa nesta rodada.
A decisão contrariou a intenção manifestada anteriormente pela própria Chaiany.
Após vencer a Prova do Anjo, ela afirmou que pretendia conceder a imunidade a Samira ou Breno, como forma de gratidão por terem contribuído para que permanecesse na disputa.
Na manhã deste domingo, chegou a prometer o benefício a Samira.