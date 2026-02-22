BBB 26: Chaiany puxa Maxiane no contra-golpe e amplia Paredão

Indicada pelo Duelo de Risco, sister reage após ser vetada da Prova Bate-Volta

Na Telinha -
BBB 26: Chaiany puxa Maxiane no contra-golpe e amplia Paredão

A formação do Paredão deste domingo (22) no BBB 26 foi marcada por mudanças na dinâmica e reações em sequência.

Indicada anteriormente pelo Duelo de Risco, Chaiany teve direito ao contra-golpe e escolheu Maxiane para ocupar mais uma vaga na berlinda.

A decisão ocorreu após a definição dos demais emparedados e ampliou a configuração da disputa.

Leia também

Na mesma noite, Alberto Cowboy foi o participante mais votado pela casa e também está no Paredão.

Com direito a disputar a Prova Bate-Volta, ele utilizou um poder adquirido para vetar Chaiany da dinâmica.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.