BBB 26: Chaiany puxa Maxiele no contra-golpe e amplia Paredão
Indicada pelo Duelo de Risco, sister reage após ser vetada da Prova Bate-Volta
A formação do Paredão deste domingo (22) no BBB 26 foi marcada por mudanças na dinâmica e reações em sequência.
Indicada anteriormente pelo Duelo de Risco, Chaiany teve direito ao contra-golpe e escolheu Maxiele para ocupar mais uma vaga na berlinda.
A decisão ocorreu após a definição dos demais emparedados e ampliou a configuração da disputa.
Na mesma noite, Alberto Cowboy foi o participante mais votado pela casa e também está no Paredão.
Com direito a disputar a Prova Bate-Volta, ele utilizou um poder adquirido para vetar Chaiany da dinâmica.