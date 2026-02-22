BBB 26: Chaiany puxa Maxiele no contra-golpe e amplia Paredão

Indicada pelo Duelo de Risco, sister reage após ser vetada da Prova Bate-Volta

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

A formação do Paredão deste domingo (22) no BBB 26 foi marcada por mudanças na dinâmica e reações em sequência.

Indicada anteriormente pelo Duelo de Risco, Chaiany teve direito ao contra-golpe e escolheu Maxiele para ocupar mais uma vaga na berlinda.

A decisão ocorreu após a definição dos demais emparedados e ampliou a configuração da disputa.

Na mesma noite, Alberto Cowboy foi o participante mais votado pela casa e também está no Paredão.

Com direito a disputar a Prova Bate-Volta, ele utilizou um poder adquirido para vetar Chaiany da dinâmica.

