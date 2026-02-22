BBB 26: Com bate-boca, Jonas indica Milena ao Paredão

Líder veta sister da Prova Bate-Volta após sequência de conflitos

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

A formação do Paredão deste domingo (22) no BBB 26 foi marcada pela indicação direta de Milena pelo líder Jonas Sulzbach.

Com a decisão, a sister não poderá disputar a Prova Bate-Volta.

O embate entre os dois não é recente.

Ao longo das últimas semanas, protagonizaram discussões e trocas de farpas.

Jonas demonstrou incômodo com atitudes da colega dentro da casa.

No momento da indicação, os dois voltaram a discutir, elevando a tensão entre os participantes.

Leia conteúdo completo aqui.