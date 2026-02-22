BBB 26: Milena, Chaiany e Maxiane formam 6º Paredão

Indicação do líder, Duelo de Risco e Bate-Volta definem berlinda

Na Telinha -
BBB 26: Milena, Chaiany e Maxiane formam 6º Paredão

Milena, Chaiany e Maxiane formaram neste domingo (22) o sexto Paredão do BBB 26.

A definição ocorreu após uma sequência de dinâmicas que envolveram indicação do líder, consequência do Big Fone, contra-golpe e Prova Bate-Volta.

Milena foi indicada diretamente pelo líder Jonas Sulzbach.

Leia também

Durante o programa ao vivo, os dois protagonizaram um bate-boca no momento da justificativa.

Declaradamente rivais no jogo, o modelo optou por colocá-la na berlinda, garantindo à participante uma vaga direta no Paredão da semana.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.