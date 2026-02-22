BBB 26: Milena, Chaiany e Maxiele formam 6º Paredão

Indicação do líder, Duelo de Risco e Bate-Volta definem berlinda

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

Milena, Chaiany e Maxiele formaram neste domingo (22) o sexto Paredão do BBB 26.

A definição ocorreu após uma sequência de dinâmicas que envolveram indicação do líder, consequência do Big Fone, contra-golpe e Prova Bate-Volta.

Milena foi indicada diretamente pelo líder Jonas Sulzbach.

Durante o programa ao vivo, os dois protagonizaram um bate-boca no momento da justificativa.

Declaradamente rivais no jogo, o modelo optou por colocá-la na berlinda, garantindo à participante uma vaga direta no Paredão da semana.

