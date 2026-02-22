Bianca Rinaldi pede vaga em novelas do SBT e faz cobrança: "Vai voltar?"; vídeo

Atriz participou do Passa ou Repassa e citou retorno do núcleo de dramaturgia

A atriz Bianca Rinaldi participou do quadro Passa ou Repassa, exibido no programa Domingo Legal, no SBT, e afirmou que tem interesse em integrar futuras produções da emissora caso o departamento de telenovelas seja retomado.

Durante a atração, Bianca dividiu o palco com a atriz Palomma Bernardi e comentou a relação entre as duas.

“Eu estou nervosa hoje, Celso.

Acredita?

Acho que é por causa da Palomma.

A gente se ama tanto há tanto tempo e a gente se encontrou tantas vezes, mas nunca assim”, disse Rinaldi.

Bernardi respondeu: “E somos bem parecidas”.

