Bomba em Três Graças: Ferette manda matar Paulinho

Ameaçado, vilão vai mandar capanga matar o policial

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, uma reviravolta vai chamar a atenção do telespectador e colocará uma rivalidade em alta voltagem.

Ferette (Murilo Benício) finalmente vai perder a paciência e dará uma ordem clara a seu capanga: a morte de Paulinho (Rômulo Estrela).

A situação começa já nos próximos dias com a investigação do policial ganhando forma, principalmente quando ele acreditar ter convencido Gerluce (Sophie Charlotte) a ser sua informante dentro da mansão do milionário.

Por outro lado, ele ainda nem imagina que sua namorada é a mentora do roubo das Três Graças e que tudo aconteceu para fazer justiça social.

