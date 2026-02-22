Craque Neto desabafa e detona Casimiro após ter pedido negado: "Muito feio"
Craque Neto desabafou em sua Rádio e falou um acontecimento envolvendo a CazéTV
Na noite deste domingo (22), o Craque Neto fez um desabafo em sua rádio, logo após a transmissão da partida entre Santos e Novorizontino pelo Paulistão.
O apresentador contou que teve um pedido negado pela equipe da CazéTV e aproveitou para detonar Casimiro Miguel, comentando até sobre o passado do influenciador.
Durante seu discurso, falando em tom bem mais baixo, Neto foi enfático.
“Lembra quando o Casimiro era um cara desconhecido?
Eu não queria fazer as reações, aí o Matheus falou assim ‘é importante pra nossa rádio, o cara é bom’.
Fiz, a gente mandou camisa pra ele, mandamos coisa.
O moleque virou um…
o cara é mais pica que a Globo, falar a verdade”, começou elogiando.