Craque Neto desabafa e detona Casimiro após ter pedido negado: "Muito feio"

Craque Neto desabafou em sua Rádio e falou um acontecimento envolvendo a CazéTV

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

Na noite deste domingo (22), o Craque Neto fez um desabafo em sua rádio, logo após a transmissão da partida entre Santos e Novorizontino pelo Paulistão.

O apresentador contou que teve um pedido negado pela equipe da CazéTV e aproveitou para detonar Casimiro Miguel, comentando até sobre o passado do influenciador.

Durante seu discurso, falando em tom bem mais baixo, Neto foi enfático.

“Lembra quando o Casimiro era um cara desconhecido?

Eu não queria fazer as reações, aí o Matheus falou assim ‘é importante pra nossa rádio, o cara é bom’.

Fiz, a gente mandou camisa pra ele, mandamos coisa.

O moleque virou um…

o cara é mais pica que a Globo, falar a verdade”, começou elogiando.

