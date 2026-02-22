Daniel Erthal pede emprego ao vivo no SBT e sugere quadro na Copa; vídeo

Ex-ator, Daniel Erthal quer trabalhar com Galvão Bueno e Tiago Leifert

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

Daniel Erthal não mostrou nenhum constrangimento em quebrar o protocolo ao vivo no SBT, durante o Domingo Legal, e pedir emprego na emissora.

Mostrando sua ousadia, o ex-ator da Globo aproveitou o espaço para sugerir um quadro na Copa do Mundo, que o canal terá transmissões de várias partidas.

A situação aconteceu neste domingo (22), durante a participação do ambulante no Passa ou Repassa, quadro do Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli.

Enquanto conversava com o apresentador, Erthal aproveitou para dizer que está em busca de um novo espaço na TV.

