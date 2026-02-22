Êta Mundo Melhor: Dita é substituída por Zulma e dá o troco

Cantora retoma a carreira e passa a ser vista na companhia de Lourival

Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Dita é substituída por Zulma e dá o troco

Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Dita (Jeniffer Nascimento) sai da cadeia, descobre que Candinho (Sergio Guizé) lhe trocou por Zulma (Heloísa Périssé) e decide se dedicar somente à carreira.

O caipira flagra a cantora com Lourival (Sérgio Malheiros) e sofre com ciúmes dela.

Culpado pela prisão da mulher, acusada injustamente de sequestrar Samir (Davi Malizia), o pai do garoto cede à chantagem da diretora do orfanato, que exige casamento em troca da liberdade da rival.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.