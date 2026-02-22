Êta Mundo Melhor: Dita é substituída por Zulma e dá o troco

Cantora retoma a carreira e passa a ser vista na companhia de Lourival

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Dita (Jeniffer Nascimento) sai da cadeia, descobre que Candinho (Sergio Guizé) lhe trocou por Zulma (Heloísa Périssé) e decide se dedicar somente à carreira.

O caipira flagra a cantora com Lourival (Sérgio Malheiros) e sofre com ciúmes dela.

Culpado pela prisão da mulher, acusada injustamente de sequestrar Samir (Davi Malizia), o pai do garoto cede à chantagem da diretora do orfanato, que exige casamento em troca da liberdade da rival.

