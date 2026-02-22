Marina Sena sugere “visita íntima” para Juliano Floss no BBB 26
Cantora falou sobre saudade do namorado em entrevista neste domingo
A cantora Marina Sena, 29, afirmou neste domingo (22) que sente falta do namorado, o dançarino Juliano Floss, 21, participante do BBB 26.
Ela declarou que a direção da emissora tinha que autorizar visita íntima aos brothers para poder ver o namorado.
A declaração foi feita em entrevista à revista Marie Claire, em conversa com a influenciadora Maya Massafera, 45, que compartilhou o momento nas redes sociais.