Três Graças: Enterro de Jorginho tem discurso, promessa à beira do caixão e suspeito rastreado

Paulinho estranha a presença de Edilberto e passa a vigiar o capanga

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Jorginho (Juliano Cazarré) é assassinado de fora brutal.

Seu enterro comove os moradores da Chacrinha e atrai Paulinho (Romulo Estrela).

A presença de Edilberto (Julio Rocha) chama a atenção do policial, que coloca um rastreador no carro do capanga de Ferette (Murilo Benício).

Samira (Fernanda Vasconcellos) aplica uma substância na jugular do pai de Joélly (Alana Cabral), quando ele tenta salvar a filha e a neta, recém-nascida, da traficante.

