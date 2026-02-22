Três Graças: Enterro de Jorginho tem discurso, promessa à beira do caixão e suspeito rastreado

Paulinho estranha a presença de Edilberto e passa a vigiar o capanga

Na Telinha -
Três Graças: Enterro de Jorginho tem discurso, promessa à beira do caixão e suspeito rastreado

Nos próximos capítulos de Três Graças, Jorginho (Juliano Cazarré) é assassinado de fora brutal.

Seu enterro comove os moradores da Chacrinha e atrai Paulinho (Romulo Estrela).

A presença de Edilberto (Julio Rocha) chama a atenção do policial, que coloca um rastreador no carro do capanga de Ferette (Murilo Benício).

Leia também

Samira (Fernanda Vasconcellos) aplica uma substância na jugular do pai de Joélly (Alana Cabral), quando ele tenta salvar a filha e a neta, recém-nascida, da traficante.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.