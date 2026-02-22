Três Graças: Polícia invade Casa de Farinha de Ferette; saiba o que acontece

Paulinho e Juquinha vão receber denúncia anônima e finalmente encontram a Casa de Farinha de Ferette

Na Telinha
Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Ferette (Murilo Benício) pode estar com os dias contados de liberdade.

Isso porque, após uma denúncia anônima, finalmente a polícia vai localizar e invadir a Casa de Farinha comandada pelo empresário milionário e isso pode colocar em risco a trajetória de sucesso do vilão.

A coisa começa a sair do controle quando Paulinho (Rômulo Estrela) descobre o esquema de falsificação de remédios, mas ainda não suficiente para prender o rival, já que não tem provas.

Ao mesmo tempo, Juquinha (Gabriela Medvedovsky) conta toda a verdade para a namorada Lorena (Alanis Guillen), que descobrirá a verdade terrível sobre o pai e vai acabar perdendo de vez a esperança dele ser uma pessoa melhor.

