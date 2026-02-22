Três Graças: Polícia invade Casa de Farinha de Ferette; saiba o que acontece

Paulinho e Juquinha vão receber denúncia anônima e finalmente encontram a Casa de Farinha de Ferette

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Ferette (Murilo Benício) pode estar com os dias contados de liberdade.

Isso porque, após uma denúncia anônima, finalmente a polícia vai localizar e invadir a Casa de Farinha comandada pelo empresário milionário e isso pode colocar em risco a trajetória de sucesso do vilão.

A coisa começa a sair do controle quando Paulinho (Rômulo Estrela) descobre o esquema de falsificação de remédios, mas ainda não suficiente para prender o rival, já que não tem provas.

Ao mesmo tempo, Juquinha (Gabriela Medvedovsky) conta toda a verdade para a namorada Lorena (Alanis Guillen), que descobrirá a verdade terrível sobre o pai e vai acabar perdendo de vez a esperança dele ser uma pessoa melhor.

