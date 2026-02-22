Vera Fischer confirma volta às novelas após oito anos

Atriz estará na reta final de Êta Mundo Melhor como rival de Cunegundes

Na Telinha - 22 de fevereiro de 2026

A atriz Vera Fischer confirmou neste domingo (22) que voltará às novelas após oito anos afastada do formato.

Ela participará da reta final de Êta Mundo Melhor!, na TV Globo, em uma participação especial como Rosalinda, rival do passado de Cunegundes, personagem de Elizabeth Savalla.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Vera afirmou que deseja retomar trabalhos na televisão.

“Oi, meus amores.

Eu estou passando aqui, pois preciso falar de um assunto muito sério com vocês.

Eu dei algumas entrevistas e me perguntaram se eu gostaria de voltar a fazer novelas.

É claro que quero voltar a fazer novelas, séries, qualquer coisa que se passe na televisão”, iniciou.

