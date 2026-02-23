Ana Maria Braga se revolta com fala machista de jogador do Bragantino: "Não pode passar batido"
"Só por ser mulher? Qual é?", indignou-se
Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta segunda-feira (23) falando sobre a derrota do Bragantino para o São Paulo por 2 a 1, em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista no último sábado (21).
O zagueiro Gustavo Marques se revoltou contra a arbitragem e ao final do jogo, disparou: “Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho.
Acho que ela não foi honesta pelo que ela fez”.
“Isso é uma falha.
É uma coisa tão preconceituosa, misógina como dizem aí”, lamentou a apresentadora da Globo.
“Tosco pra caramba”, concordou Louro Mano.