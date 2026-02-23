Avenida Brasil substitui Rainha da Sucata no Vale a Pena Ver de Novo
Anúncio foi feito pela Globo nesta segunda-feira (23)
Avenida Brasil vai substituir Rainha da Sucata no Vale a Pena Ver de Novo.
Sucesso de audiência no horário nobre em 2012, a novela já havia sido reapresentada na faixa vespertina entre 2019 e 2020.
O anúncio da segunda reprise foi feito pela Globo nesta segunda-feira (23), pelas redes sociais.
A nova exibição da trama precede a continuação da história, que está prevista na fila das 21h em 2027.
A sequência trará de volta à cena os personagens centrais da trama, como Carminha (Adriana Esteves) e Tufão (Murilo Benício).