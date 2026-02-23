BBB 26: Ana Paula chora muito e explica fúria após Cowboy citar seu pai: "Praticamente morto"

Jornalista partiu para cima do empresário e precisou ser contida pelos aliados

Na Telinha -
Após partir para cima de Alberto Cowboy durante uma discussão na cozinha do BBB 26 – o brother citou o pai da sister, de 96 anos -, Ana Paula Renault chorou bastante no quarto e recebeu o apoio dos aliados e de Breno.

“Ele me chamou de desumana e falou do meu pai”, relembrou a mineira.

“Mas agora você entregou, né, o que te desestabiliza.

Se eu não estivesse ali na frente, pô, Ana Paula…

você teria pegado o cara”, comentou Milena.

