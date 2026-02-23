BBB 26: Ana Paula confronta Cowboy e o desafia a enfrentá-la no paredão

Jornalista e empresário seguem trocando farpas e xingamentos no reality

Na Telinha - 23 de fevereiro de 2026

Após trocarem farpas em um dos momentos mais tensos da temporada – a sister chegou a partir para cima do brother -, Ana Paula Renault e Alberto Cowboy voltaram a se estranhar no BBB 26.

Ao se cruzarem na cozinha, a jornalista questionou o rival a respeito de uma fala sobre o seu pai de 96 anos.

“Vai ficar falando do pai dos outros, bem educado?”, indagou a mineira.

“Falei da situação.

Eu citei sim, mas falei da situação”, respondeu o empresário.

“Você tem certeza que você agiu certo, que foi muito bem educado?”, perguntou a loira.

“Sim”, afirmou o brother.

“Golpe baixo.

Não se fala de coisas externas num jogo que não vale externo”, gritou a veterana.

