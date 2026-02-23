BBB 26: Ana Paula confronta Cowboy e o desafia a enfrentá-la no paredão
Jornalista e empresário seguem trocando farpas e xingamentos no reality
Após trocarem farpas em um dos momentos mais tensos da temporada – a sister chegou a partir para cima do brother -, Ana Paula Renault e Alberto Cowboy voltaram a se estranhar no BBB 26.
Ao se cruzarem na cozinha, a jornalista questionou o rival a respeito de uma fala sobre o seu pai de 96 anos.
“Vai ficar falando do pai dos outros, bem educado?”, indagou a mineira.
“Falei da situação.
Eu citei sim, mas falei da situação”, respondeu o empresário.
“Você tem certeza que você agiu certo, que foi muito bem educado?”, perguntou a loira.
“Sim”, afirmou o brother.
“Golpe baixo.
Não se fala de coisas externas num jogo que não vale externo”, gritou a veterana.