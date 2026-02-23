BBB 26: Ana Paula e Cowboy protagonizam novo barraco: "Veio lavar a imagem de vilão"

Jornalista e empresário trocaram farpas durante e depois de uma ação comercial

Na Telinha - 23 de fevereiro de 2026

O tempo fechou mais uma vez no BBB 26 entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy.

Durante uma ação comercial, a sister e o brother trocaram farpas no momento em que, assim como os demais participantes, precisaram falar sobre o que gostariam de fazer com o prêmio de R$ 5,5 milhões do reality.

“Diferentemente, eu não vou chorar.

O dinheiro é pra mim mesma, é por isso que eu estou aqui.

Meu pai falou pra eu vir aqui lutar pela minha aposentadoria.

Então eu compraria o apartamento dos sonhos.

Diferentemente do que as pessoas falam, não me faço de vítima.

Sou uma pessoa muito bem na minha pele, mas eu estou aqui pra ganhar R$ 5 milhões e meio pra gastar comigo”, afirmou a loira.

