BBB 26: Ana Paula e Cowboy protagonizam novo barraco: "Veio lavar a imagem de vilão"
Jornalista e empresário trocaram farpas durante e depois de uma ação comercial
O tempo fechou mais uma vez no BBB 26 entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy.
Durante uma ação comercial, a sister e o brother trocaram farpas no momento em que, assim como os demais participantes, precisaram falar sobre o que gostariam de fazer com o prêmio de R$ 5,5 milhões do reality.
“Diferentemente, eu não vou chorar.
O dinheiro é pra mim mesma, é por isso que eu estou aqui.
Meu pai falou pra eu vir aqui lutar pela minha aposentadoria.
Então eu compraria o apartamento dos sonhos.
Diferentemente do que as pessoas falam, não me faço de vítima.
Sou uma pessoa muito bem na minha pele, mas eu estou aqui pra ganhar R$ 5 milhões e meio pra gastar comigo”, afirmou a loira.