BBB 26: Babu ataca Ana Paula e Juliano e anuncia criação de novo grupo: "Me chamou de chato"
O ator se reuniu com Chaiany e a convidou para formar uma aliança com Solange Couto, Leandro Boneco, Breno e Gabriela
O ranço tomou conta de Babu Santana e o ator não consegue mais conviver com Ana Paula Renault no BBB 26.
Em conversa com Chaiany, o veterano defendeu a formação de um novo grupo que reúna os dois, Solange Couto, Leandro Boneco, Breno e Gabriela.
“A gente não está mais afim de ficar fazendo reunião com a Ana Paula, Samira, Juliano…
Não estou mais a fim de ser o chato, de ficar botando ‘caraminhola’ na cabeça de ninguém”, disparou o artista, deixando claro que também não quer mais contato com Juliano Floss.