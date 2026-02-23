BBB 26: Babu fala mal de Gabriela após sister deitar em sua cama: "Quer aparecer"

O ator reclamou da suposta aliada em conversa com Solange Couto

Na Telinha
Babu Santana segue implicando com Deus e o mundo no BBB 26.

Em conversa com Solange Couto na tarde desta segunda-feira (23), o ator reclamou do fato de Gabriela ter deitado e dormido em sua cama.

“Gabriela está deitada na minha cama de novo.

Está faltando cama?”, questionou o veterano.

“Ela não dormiu na cama do meio?

E se você quiser dormir agora?

Vai lá e deita”, aconselhou a camarote.

