BBB 26: Breno e Ana Paula fazem confissão sobre eliminação de Marcelo e listam favoritos

O biólogo e a jornalista tiveram uma longa conversa na tarde desta segunda-feira (23)

Na Telinha -
Quase uma semana depois, a eliminação de Marcelo ainda continua repercutindo no BBB 26.

Na tarde desta segunda-feira (23), Ana Paula Renault admitiu em conversa com Breno que também achava que o paredão do médico era falso.

“O negócio do Marcelo, eu achei que ele fosse voltar mesmo”, disse a sister.

“Eu também.

Eu tava pensando isso agora.

Eu me senti triste porque realmente não tem como voltar”, comentou o brother.

Na Telinha

