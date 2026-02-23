BBB 26: Breno e Ana Paula fazem confissão sobre eliminação de Marcelo e listam favoritos
O biólogo e a jornalista tiveram uma longa conversa na tarde desta segunda-feira (23)
Quase uma semana depois, a eliminação de Marcelo ainda continua repercutindo no BBB 26.
Na tarde desta segunda-feira (23), Ana Paula Renault admitiu em conversa com Breno que também achava que o paredão do médico era falso.
“O negócio do Marcelo, eu achei que ele fosse voltar mesmo”, disse a sister.
“Eu também.
Eu tava pensando isso agora.
Eu me senti triste porque realmente não tem como voltar”, comentou o brother.