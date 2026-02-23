BBB 26: Chaiany rompe alianças, vira-casaca e mira Ana Paula e Milena no Sincerão

Emparedada, participante colocou rivais e aliado do líder na cadeira da gosma

Na Telinha - 23 de fevereiro de 2026

A dinâmica do Sincerão, realizada na noite desta segunda-feira (23) no BBB 26, alterou o alinhamento entre participantes e expôs novas fissuras no jogo.

Emparedada ao lado de Milena e Maxiane, Chaiany incluiu Ana Paula Renault, Milena, Samira e Jonas Sulzbach entre os quatro nomes que não considerou prioridade, colocando-os na cadeira destinada a receber gosma.

A atividade previa que cada participante apontasse dez prioridades na casa.

Os quatro restantes seriam submetidos à consequência da rodada.

Ao justificar suas escolhas, Chaiany afirmou que Milena “não respeita as pessoas quando estão passando por dificuldades”.

