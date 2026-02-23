BBB 26: Equipe se pronuncia após Chaiany ser acusada de mentir sobre "pobreza"
Sister foi alvo de questionamentos nas redes sociais
A equipe de Chaiany, que integra o grupo Pipoca do BBB 26, se pronunciou após a sister ser acusada de mentir sobre suas condições financeiras no reality show da Globo.
Nas redes sociais, internautas resgataram fotos da emparedada em viagens e hotéis pelo Brasil e sugeriram que ela não seja tão pobre quando diz.
Nesta segunda-feira (23), a morena voltou a dizer que passa por dificuldades fora da casa mais vigiada do Brasil e que já deixou de comprar remédios e livros para a filha por falta de dinheiro.