BBB 26: Maxiane chora com medo de eliminação e faz planos para provocar Ana Paula
Blogueira foi consolada por Marciele, Jordana e Alberto Cowboy
Maxiane não conseguiu esconder o quanto está preocupada com o seu futuro no BBB 26.
No paredão ao lado de Chaiany e Milena, a sister chorou bastante e foi consolada por Marciele, Jordana e Alberto Cowboy na casa mais vigiada do Brasil.
“Eu lutei tanto para estar aqui dentro, por mais difícil que esse jogo seja”, desabafou a blogueira, expondo o medo de ser eliminada.
“As pessoas estão vendo isso, sua verdade, a sua coerência e a mulher que você é.
Eu tenho certeza que tem muita gente que gosta de você”, afirmou a advogada.