BBB 26: Maxiane chora com medo de eliminação e faz planos para provocar Ana Paula

Blogueira foi consolada por Marciele, Jordana e Alberto Cowboy

Maxiane não conseguiu esconder o quanto está preocupada com o seu futuro no BBB 26.

No paredão ao lado de Chaiany e Milena, a sister chorou bastante e foi consolada por Marciele, Jordana e Alberto Cowboy na casa mais vigiada do Brasil.

“Eu lutei tanto para estar aqui dentro, por mais difícil que esse jogo seja”, desabafou a blogueira, expondo o medo de ser eliminada.

“As pessoas estão vendo isso, sua verdade, a sua coerência e a mulher que você é.

Eu tenho certeza que tem muita gente que gosta de você”, afirmou a advogada.

