BBB 26: Maxiane e Jordana se queixam de Ana Paula e Milena: "Não aguento mais"

A blogueira e a advogada tiveram uma longa conversa na tarde desta segunda-feira (23)

Ana Paula Renault e Milena viraram o prato principal de uma longa conversa entre Jordana e Maxiane no Quarto Sonho de Voar na tarde desta segunda-feira (23) no BBB 26.

As sisters criticaram o jogo das rivais e especularam sobre o resultado do sexto paredão.

“Tem a questão da prepotência também.

Ela [Ana Paula] acha muito que ela sabe jogar isso aqui”, disse Jordana.

“Só ela sabe”, se queixou Maxiane.

“Tipo assim, que o público gosta.

Quando eu ouvi ela conversando com o Juliano, virou uma chavinha dentro de mim.

Ela realmente fala como se ela soubesse o que o público quer”, relatou a brasiliense.

