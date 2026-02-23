BBB 26: Maxiane e Jordana se queixam de Ana Paula e Milena: "Não aguento mais"
A blogueira e a advogada tiveram uma longa conversa na tarde desta segunda-feira (23)
Ana Paula Renault e Milena viraram o prato principal de uma longa conversa entre Jordana e Maxiane no Quarto Sonho de Voar na tarde desta segunda-feira (23) no BBB 26.
As sisters criticaram o jogo das rivais e especularam sobre o resultado do sexto paredão.
“Tem a questão da prepotência também.
Ela [Ana Paula] acha muito que ela sabe jogar isso aqui”, disse Jordana.
“Só ela sabe”, se queixou Maxiane.
“Tipo assim, que o público gosta.
Quando eu ouvi ela conversando com o Juliano, virou uma chavinha dentro de mim.
Ela realmente fala como se ela soubesse o que o público quer”, relatou a brasiliense.