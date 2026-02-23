BBB 26: Maxiane faz previsão catastrófica e aposta na própria eliminação
Sister enfrenta Milena e Chaiany no Paredão
Na tarde desta segunda-feira (23), Maxiane conversou com Marciele e admitiu que acredita que possa ser a próxima eliminada do BBB 26.
A influenciadora digital explicou que tem esse pensamento por conta da saída de Marcelo, último eliminado do reality show da Globo.
Quando a sister revelou o receio de deixar a casa mais vigiada do Brasil, a paraense retrucou: “Eu não vejo você saindo amanhã, não”.
Foi aí que a morena lembrou do médico.
“O fato dele ter saído me deixou assustada.
Então, a chance de eu ir também é grande”, lamentou ela.