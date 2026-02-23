BBB 26: Sarah Andrade diz que é mais próxima de Karol Conká do que as pessoas imaginam
Ambas participaram do BBB 21
Fora do BBB 26, Sarah Andrade revelou que é próxima Karol Conká desde a saída de ambas da temporada 2021.
“É maravilhosa.
Já nos encontramos várias vezes e sempre nos demos muito bem.
Eu adoro ela”, disse à coluna Play, do jornal O Globo desta segunda-feira (23).
“Nossa relação é boa desde que saímos do BBB 21.
Nos encontramos uma semana depois da minha eliminação.
Sempre fomos muito legais uma com a outra.
Nunca fomos amigas próximas de conversar sempre, mas nos encontramos muito em eventos e somos mais próximas do que as pessoas imaginam”, acrescentou.