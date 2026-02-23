BBB 26: Sarah Andrade diz que é mais próxima de Karol Conká do que as pessoas imaginam

Ambas participaram do BBB 21

Na Telinha - 23 de fevereiro de 2026

Fora do BBB 26, Sarah Andrade revelou que é próxima Karol Conká desde a saída de ambas da temporada 2021.

“É maravilhosa.

Já nos encontramos várias vezes e sempre nos demos muito bem.

Eu adoro ela”, disse à coluna Play, do jornal O Globo desta segunda-feira (23).

“Nossa relação é boa desde que saímos do BBB 21.

Nos encontramos uma semana depois da minha eliminação.

Sempre fomos muito legais uma com a outra.

Nunca fomos amigas próximas de conversar sempre, mas nos encontramos muito em eventos e somos mais próximas do que as pessoas imaginam”, acrescentou.

