BBB 26: Torcida de Ana Paula ameaça denunciar Alberto Cowboy para a imigração dos EUA

Os fãs de Ana Paula Renault estão cogitando denunciar Alberto Cowboy e seus familiares ao ICE, órgão de controle de imigração dos Estados Unidos.

A torcida da jornalista se revoltou com a discussão que ela teve com o colega de confinamento no BBB 26.

O Veterano vive no país comandado por Donald Trump com a esposa, Priscilla Monroy, e a enteada Fiorella, de 4 anos.

Lá, eles têm um pequeno negócio de locação de veículos.

