Concorrente da Havan que iniciou as atividades no Brasil abre nova loja de 390 m²

Rede japonesa amplia presença no Brasil e reforça a concorrência com gigantes do setor de utilidades, ganhando atenção nacional

Gabriel Dias - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O varejo brasileiro vai ganhar uma nova filial de um recente reforço internacional. Conhecida por disputar espaço com gigantes nacionais, como a Havan, a japonesa Daiso Japan vem dominando o segmento de utilidades e variedades.

A companhia anunciou uma nova unidade da marca, que será a primeira localizada em Sergipe, no RioMar Shopping Aracaju. Com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2026, o espaço terá aproximadamente 390 metros quadrados.

A Daiso foi fundada no Japão, em 1972, e construiu sua reputação apostando em itens domésticos inspirados na cultura japonesa, marcados pela praticidade e engenhosidade. Atualmente, a empresa está presente em mais de 28 países.

Já a Havan, criada em 1986, concentra sua atuação no Brasil, com mais de 170 megalojas distribuídas em diversos estados. Enquanto a varejista brasileira aposta em grandes estruturas físicas e forte presença nacional, a Daiso se destaca pela expansão internacional e pelo modelo de lojas compactas com ampla rotatividade de produtos — dois formatos diferentes que disputam o mesmo público interessado em variedade e preço acessível

A nova unidade seguirá o padrão internacional da rede, que oferece produtos diversificados e constantemente renova seus estoques. Entre os produtos disponíveis estão itens de organização, utilidades domésticas, decoração, papelaria etc.

Para o RioMar Aracaju, a chegada da marca representa mais um passo na diversificação de operações voltadas ao segmento de utilidades e organização. A expectativa é que a novidade atraia um grande fluxo de visitantes assim que a data oficial de inauguração for divulgada.

Com a expansão no Brasil, a Daiso reforça sua estratégia de crescimento internacional e amplia a concorrência no mercado de lojas de variedades, setor que segue em alta no país.

