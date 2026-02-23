Coração Acelerado: Naiane ganha nova paixão; saiba quem

Vilã vai se interessar por homem que é o oposto dela nos próximos capítulos

Na Telinha - 23 de fevereiro de 2026

Em Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) vai dar um tempo na obsessão por João Raul (Filipe Bragança) e ganhar um novo amor.

A vilã ganhará um novo interesse amoroso nos próximos capítulos da novela, exibida pela Globo às 19h.

Gael (André Luiz Frambach) entra em cena para balançar o coração da influenciadora digital e dar um novo rumo à vida da moça.

O novo personagem chega para trabalhar nas fazendas da família Amaral.

