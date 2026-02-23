Dra. Anahy revela o que a assustou no início do Casos de Família: "Tapa na minha cara"

Psicóloga sentiu diferença do que via nos consultórios

Anahy D’Amico, psicóloga que ficou conhecida nacionalmente por participar do Casos de Família, programa do SBT, revelou o que a deixou assustada logo quando a atração estreou, em 2004.

A terapeuta explicou que o que mais lhe chamava a atenção era o fato de as mulheres normalizarem as agressões dos maridos.

“O Casos de Família era um tapa na minha cara a cada gravação.

Eu atendia problemas de casais no consultório, mas não com aquela intensidade, com aquela crueza, aquela coisa rasgada, descarada.

Não dava para fugir daquilo, apesar de todo mundo achar que era tudo combinado”, pontuou.

