Enfermeira age para impedir tragédia na reta final da novela

Êta Mundo Melhor: Estela revela a Ernesto que ele é o pai de Anabela

Em Êta Mundo Melhor, Estela (Larissa Manoela) vai revelar a Ernesto (Eriberto Leão) que o vilão é o pai de Anabela (Isabelly Carvalho).

A enfermeira age para impedir uma tragédia na reta final da novela, que a Globo exibe às 18h.

Tudo acontece depois que Sandra (Flávia Alessandra) decide sequestrar Anabela.

Ela conta com o apoio de Ernesto para colocar a armação em prática, mas a revelação surpreendente muda os planos dos bandidos.

