Êta Mundo Melhor: Estela revela a Ernesto que ele é o pai de Anabela
Enfermeira age para impedir tragédia na reta final da novela
Em Êta Mundo Melhor, Estela (Larissa Manoela) vai revelar a Ernesto (Eriberto Leão) que o vilão é o pai de Anabela (Isabelly Carvalho).
A enfermeira age para impedir uma tragédia na reta final da novela, que a Globo exibe às 18h.
Tudo acontece depois que Sandra (Flávia Alessandra) decide sequestrar Anabela.
Ela conta com o apoio de Ernesto para colocar a armação em prática, mas a revelação surpreendente muda os planos dos bandidos.